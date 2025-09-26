The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Netanyahu a New York, proteste e arresti

Keystone-SDA

Decine di manifestanti sono stati arrestati oggi di prima mattina fuori dal Loews Regency, l'albergo su Park Avenue dove è arrivato ieri il premier israeliano Benyamin Netanyhau per tenere il suo discorso all'Onu.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La manifestazione, cominciata dopo la mezzanotte, era tesa apparentemente a disturbare il sonno del primo ministro e del suo entourage. I partecipanti sventolavano bandiere palestinesi e cartelli con la parola “genocidio”, altri gridavano slogan all’insegna del “killer di bambini” e della “Palestina libera”.

Migliaia di persone hanno poi protestato contro il discorso nelle strade di New York, compreso un grande raduno a Times Square, nel centro della città. La folla ha risposto con un applauso quando è circolata la notizia che numerose delegazioni all’Onu avevano oggi disertato il discorso dell’israeliano in Assemblea Generale.

La polizia ha detto che duemila persone erano ancora in strada quando il corteo, verso le 10:15, ha cominciato a puntare verso il Palazzo di Vetro ma a quel punto il leader israeliano aveva già finito di parlare. I manifestanti hanno riempito la 42esima strada, poi hanno virato a nord costringendo la polizia a chiudere parecchi isolati di Sixth Avenue.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR