Netanyahu e Rubio al Muro del Pianto a Gerusalemme

Keystone-SDA

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu è arrivato con il segretario di Stato americano Marco Rubio al Muro del Pianto (Muro Occidentale) a Gerusalemme.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo aver pregato insieme, Netanyahu e il segretario di Stato USA hanno visitato i tunnel sotto il luogo sacro.

“Penso che la visita di Rubio qui sia una testimonianza della solidità e della forza dell’alleanza israelo-americana, che è forte e durevole quanto le pietre del Muro Occidentale che abbiamo appena toccato”, ha detto Netanyahu ai giornalisti sul posto dopo la visita.

“Sotto la presidenza di Donald Trump e del segretario Rubio, questa alleanza non è mai stata così forte e lo apprezziamo profondamente”, ha aggiunto. Rubio non ha fatto dichiarazioni alla stampa .

