Netto aumento degli utili per Mikron

2 minuti

(Keystone-ATS) Redditività in netto aumento per Mikron: nel 2023 il gruppo industriale con sede a Bienne (BE) e presente anche in Ticino attivo nel settore delle macchine di precisione ha visto il risultato operativo Ebit salite del 34% a 35 milioni.

L’utile netto si è attestato a 29 milioni (+19%).

“Tutte e tre le divisioni del gruppo hanno ottenuto buoni risultati, raggiungendo importanti traguardi sulla strada della crescita duratura e della redditività”, si legge in un comunicato odierno. L’azienda ha beneficiato di una forte domanda da parte dei mercati di riferimento più importanti, come l’industria farmaceutica e della tecnologia medica, nonché quella degli orologi e degli strumenti di scrittura.

Il fatturato – dato già noto da gennaio – ha raggiunto 370 milioni di franchi (+20%), mentre le nuove commesse sono salite a 412 milioni (+1%), ritoccando il record del 2022. L’impresa si dice ben posizionata anche per affrontare l’esercizio in corso, ma rimane prudente: “la situazione economica globale resta instabile, soprattutto perché il mondo è attualmente caratterizzato da narrazioni polarizzanti, conflitti globali e scontri armati”, si legge nella nota. Il giro d’affari 2024 è quindi atteso in linea con quello del 2023.

Visto il buon andamento degli affari il consiglio di amministrazione propone di aumentare il dividendo, che dovrebbe passare da 0,40 a 0,50 franchi. Per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne bisognerà attendere l’apertura del mercato alle 09.00. L’azione Mikron si è peraltro mossa bene negli ultimi mesi: da gennaio ha guadagnato il 10% e sull’arco di un anno la performance è del +48%.

Fondato nel 1908 a Bienne, il gruppo Mikron sviluppa, produce e distribuisce sistemi di automazione e di fabbricazione di alta precisione. In Svizzera ha stabilimenti a Boudry (NE) e Agno (dove nel 1986 rilevò la Albe); altre unità produttive si trovano in Germania, Stati Uniti, Singapore, Cina e Lituania. L’organico comprende attualmente circa 1500 dipendenti.