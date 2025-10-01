Netto aumento negoziazioni alla borsa svizzera, è boom di ETF

The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Sensibile aumento degli scambi in settembre alla borsa svizzera e alla borsa spagnola BME Exchange, entrambe operate dalla società finanziaria zurighese SIX-

(Keystone-ATS) Rispetto ad agosto il numero delle transazioni è aumentato del 14% a 6,6 milioni, per un volume negoziato di 130 miliardi di franchi (+23%).

Su base annua gli incrementi sono rispettivamente dell’8% e del 7%, ha indicato oggi l’azienda. Particolarmente dinamici si sono dimostrati gli ETF (Exchange Traded Fund, i fondi d’investimento che replicano un indice), che hanno mostrato sul mercato elvetico un balzo dei volumi del 67% nel confronto mensile e del 49% in quello annuo, attestandosi a 10,5 miliardi di franchi.

Il mese di settembre è stato inoltre caratterizzato dallo sbarco in borsa di Swiss Marketplace Group (SMG), società attiva nelle piattaforme di annunci internet. Con un prezzo di apertura di 48,25 franchi per azione la capitalizzazione risultante è stata di circa 4,7 miliardi.

