Netto aumento prezzi alloggio e mobilità, lo segnala nuovo indice

2 minuti

(Keystone-ATS) Arriva un nuovo indice dei prezzi: il MAb, che misura la crescita dei costi legati alla mobilità e all’abitazione.

A calcolarlo è il portale di confronti internet Comparis, che per il mese di febbraio osserva un rincaro – nel comparto in questione – dell’1,6% su base annua.

“È il primo strumento che mostra l’andamento dei prezzi negli ambiti in cui la popolazione spende di più”, afferma l’esperto di Comparis Dirk Renkert, citato in un comunicato odierno. “Gli aumenti in questi rami sono particolarmente dolorosi, perché le persone non possono semplicemente cambiare rapidamente casa o luogo di lavoro”.

Il nuovo indice – che è realizzato in collaborazione con il Centro di ricerca congiunturale (KOF) del Politecnico federale di Zurigo (ETH) e viene pubblicato a scadenza trimestrale – tiene conto per esempio dell’andamento degli affitti, dei prezzi dell’elettricità e dei mobili, come pure del costo della benzina o del diesel e di quello dei biglietti dei trasporti pubblici.

“Per una famiglia media in Svizzera, l’abitazione e la mobilità rappresentano circa il 40% del budget: ecco perché le variazioni di prezzo sono particolarmente sentite”, spiega Renkert. Il dato del +1,6% del MAb è da mettere in relazione con l’indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato Ufficio federale di statistica (UST), che si basa su un paniere di 1000 beni e servizi, e che per lo stesso mese di febbraio segna +1,2%. “In questo ampio paniere, tuttavia, l’aumento dei canoni di locazione non viene preso sufficientemente in considerazione”, sostiene lo specialista di Comparis.

Concretamente, un incremento dell’indice dei prezzi MAb dell’1,6% significa che se l’anno scorso una famiglia ha speso 2500 franchi al mese per l’affitto, 1000 franchi per l’auto e 200 franchi per i biglietti dei trasporti pubblici, i costi sono ora aumentati di quasi 60 franchi. Considerando l’intero anno, solo per l’abitazione e la mobilità ciò rappresenta un aumento dei costi di 720 franchi.