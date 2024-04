Neve fino a 500 metri a nord delle Alpi, Berna imbiancata

1 minuto

(Keystone-ATS) Nevicate fino in pianura a nord delle Alpi: mentre Berna stamattina si è risvegliata sotto un sottile manto bianco, a Zurigo le precipitazioni non sono state sufficienti per ricoprire il suolo.

Stando a SRF Meteo in giornata potrebbe ancora nevicare, a seconda delle regioni già a partire dai 500 metri di quota.

MeteoSvizzera ricorda su X (ex Twitter) che ondate improvvise di freddo non sono inusuali in aprile. Ad essere problematico è però il fatto che quest’anno vi sono già stati periodi di caldo – appena lo scorso fine settimana ci si era avvicinati ai 30 gradi -, che hanno spinto la vegetazione. In casi del genere gelo e neve creano danni maggiori.