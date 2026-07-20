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New York, verso divieto carrozze a Central Park

Keystone-SDA

New York si avvia a imporre il divieto delle carrozze a Central Park. Dopo anni di dibattito, il consiglio comunale intende chiudere un'era in seguito ai recenti incidenti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Per la Grande Mela il divieto sarebbe la fine di un caposaldo dell’iconografia di New York, con le carrozze a Central Park protagoniste di film e serie televisive. Se il provvedimento dovesse essere approvato, il divieto scatterà nel 2028, mettendo fine a 165 anni di storia.

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