New York prepara la festa ai Knicks, maggiore della città

Keystone-SDA

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New York si prepara per quella che potrebbe essere la più grande parata della sua storia, quella per celebrare la vittoria di Knicks.

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(Keystone-ATS) L’appuntamento è per giovedì alle 10, ore 16 in Svizzera, e sarà blindato con almeno 10.000 agenti in campo per garantire la sicurezza. La cerimonia inizierà a City Hall con la consegnare della simbolica chiave della città sulle note di ‘Empire State of Mind’, che Alicia Keys canterà di persona.

I Knicks saranno poi la prima squadra dell’Nba a visitare la Casa Bianca di Donald Trump. Il proprietario della squadra ha detto che ha accettato l’invito del presidente. “Dobbiamo ancora definire i dettagli, ma sì ci andremo. Sono orgoglioso di portare la squadra alla Casa Bianca”, ha detto James Dolan.

Come i giocatori reagiranno all’invito accettato non è chiaro. Alcuni hanno infatti posizioni politiche opposte a quelle di Trump. Josh Hart, per esempio, aveva festeggiato la vittoria di Joe Biden sui social nel 2020 e usato parole dure contro il presidente.

Le precedenti cinque squadre campioni dell’Nba durante l’amministrazione Trump hanno tutte rifiutato di visitare la Casa Bianca.