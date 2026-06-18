New York prepara la festa ai Knicks, maggiore della città
New York si prepara per quella che potrebbe essere la più grande parata della sua storia, quella per celebrare la vittoria di Knicks.
(Keystone-ATS) L’appuntamento è per giovedì alle 10, ore 16 in Svizzera, e sarà blindato con almeno 10.000 agenti in campo per garantire la sicurezza. La cerimonia inizierà a City Hall con la consegnare della simbolica chiave della città sulle note di ‘Empire State of Mind’, che Alicia Keys canterà di persona.
I Knicks saranno poi la prima squadra dell’Nba a visitare la Casa Bianca di Donald Trump. Il proprietario della squadra ha detto che ha accettato l’invito del presidente. “Dobbiamo ancora definire i dettagli, ma sì ci andremo. Sono orgoglioso di portare la squadra alla Casa Bianca”, ha detto James Dolan.
Come i giocatori reagiranno all’invito accettato non è chiaro. Alcuni hanno infatti posizioni politiche opposte a quelle di Trump. Josh Hart, per esempio, aveva festeggiato la vittoria di Joe Biden sui social nel 2020 e usato parole dure contro il presidente.
Le precedenti cinque squadre campioni dell’Nba durante l’amministrazione Trump hanno tutte rifiutato di visitare la Casa Bianca.