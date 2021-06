Niente più quarantena per diversi paesi e regioni Mediterraneo

Via libera alle vacanze in quasi tutto il Mediterraneo: tra i paesi che vi si affacciano restano sulla lista solo Egitto e Slovenia. Keystone/EPA EFE/DAVID ARQUIMBAU sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 giugno 2021 - 15:22

(Keystone-ATS)

Poco prima dell'inizio delle vacanze estive l'Ufficio federale della sanità pubblica ha tolto dalla lista dei paesi e delle regioni ad elevato rischio di contagio da Covid-19 le ultime 2 regioni italiane (Puglia e Campania) e diversi paesi o regioni del Mediterraneo.

Da domani non sarà più necessaria la quarantena nemmeno per chi rientra dalle regioni francesi Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra nonché da Cipro, Croazia e Turchia. Lo stesso vale per i Länder tedeschi Sassonia e Turingia (quindi l'intera Germania), Lussemburgo e Iran.

Tra i paesi confinanti la quarantena - si legge sul sito dell'UFSP - resta pertanto ancora in vigore solo per chi torna dalle regioni francesi Centro-Valle della Loira, Paesi della Loira, Alta Francia, Isola di Francia (che comprende Parigi) e Normandia.