Niente Super League per il Lugano 13 giugno 2009 - 21:03 I bianconeri hanno mancato l'appuntamento con la massima divisione del calcio svizzero. I giocatori luganesi sono stati travolti sabato dal Lucerna nell'ultima partita giocata all'Allmend: 5 a 0 il risultato di un incontro a senso unico. Dopo aver dominato assieme al San Gallo il campionato della Challenge League, il Lugano è crollato nell'ultimo confronto dell'anno, in cui era in palio il biglietto di ritorno tra l'elite del calcio svizzero. Gli uomini di Simone Boldini hanno subito dall'inizio della gara la supremazia della squadra lucernese, che si è lanciata dal primo istante di gioco all'arrembaggio per rimontare la rete incassata nella partita di andata a Lugano. Dinnanzi a 12'500 spettatori entusiasti, i giocatori di Rolf Fringer sono passati in vantaggio già al 14esimo minuto, con un goal messo a segno da Renggli su calcio di punizione. Mentre il Lugano non è riuscito a minacciare per tutto il confronto la porta difesa da Zibung, i lucernesi hanno controllato il gioco anche nella ripresa, raddoppiando il bottino con un rigore realizzato al 54esimo da Davide Chiumento, il miglior uomo in campo. Approfittando dei continui errori commessi dai luganesi, incapaci di riprendere in mano la partita, il Lucerna ha aumentato lo scarto al 77esimo con Paiva. Sciarone all'80esimo e ancora Paiva tre minuti dopo hanno suggellato la grande festa lucernese. Relegato nel 2002, il Lugano non è così riuscito a realizzare il sogno di ritornare nella Super League, dove la compagine del Bellinzona resterà per un altro anno l'unica rappresentante ticinese. Mentre il Lucerna ha potuto salvarsi nell'ultima partita giocata nel vecchio Allmend, che sarà completamente rinnovato entro 20 mesi, il Vaduz lascia dopo appena un anno la massima divisione calcistica. Al suo posto subentrerà il San Gallo, rimasto una sola stagione nella Challenge League. swissinfo.ch