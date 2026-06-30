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Nikkei: produttori smartphone Cina tagliano obiettivi consegne

Keystone-SDA

I principali produttori cinesi di smartphone, tra cui Xiaomi, Oppo e Vivo, hanno comunicato ai fornitori che ridurranno nuovamente gli obiettivi di consegna per il 2026, con tagli che per alcuni marchi arrivano fino al 30%.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferisce il Nikkei, citando diverse fonti a conoscenza della vicenda.

Secondo il quotidiano, Xiaomi ha abbassato le previsioni di spedizione da circa 135 milioni di unità a circa 95 milioni, dopo averne consegnate 170 milioni nel 2025. Il gruppo avrebbe inoltre avvertito alcuni fornitori che gli obiettivi potrebbero essere ulteriormente rivisti al ribasso se le condizioni della catena di approvvigionamento non miglioreranno.

Anche Oppo e Vivo hanno ridotto le stime a meno di 90 milioni di unità, mentre Honor avrebbe segnalato ai fornitori che potrebbe non riuscire a mantenere nel 2026 il ritmo di crescita registrato lo scorso anno. Secondo il Nikkei, i tagli riflettono l’impatto dell’aumento dei costi e di una carenza di componenti definita senza precedenti, che sta costringendo i produttori a rivedere i piani di lancio e di consegna degli smartphone.

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