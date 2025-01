Nippon e Us Steel fanno causa contro stop Biden a fusione

Keystone-SDA

Nippon Steel e U.S. Steel hanno fatto causa nella capitale americana contro la decisione di Joe Biden di bloccare l'acquisto da parte della società giapponese del produttore di acciaio americano per 14,1 miliardi di dollari, per motivi di sicurezza nazionale.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le due società contestano quella che secondo loro è una violazione della garanzia costituzionale del giusto processo e dei requisiti procedurali statutari, nonché un’influenza politica illegale.

Una seconda causa è stata intentata in Pennsylvania contro Cleveland-Cliffs, il suo ceo Lourenco Goncalves e il presidente dell’Allied Industrial and Service Workers International Union David McCall. Le due società denunciano un’azione illegale e coordinata volta a impedire l’operazione, a tentare di minare la capacità di U.S. Steel di competere e la capacità di Nippon Steel di fornire acciaio prodotto negli Stati Uniti ai consumatori americani.

I media Usa hanno rivelato che Biden ha ascoltato più i suoi collaboratori per la sicurezza interna rispetto a quelli per la sicurezza estera come Jake Sullivan e Antony Blinken, favorevoli all’accordo per non minare i rapporti con Tokyo, prezioso alleato nell’Indo-Pacifico.