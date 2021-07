Non sei vaccinato? "Paghi i costi sanitari"

Kurt Fluri vuole invogliare la gente a vaccinarsi. KEYSTONE/PETER KLAUNZER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 luglio 2021 - 18:00

(Keystone-ATS)

Le casse malattia potrebbero non prendersi più a carico in certi casi i costi generati da chi non si è vaccinato contro il Covid-19, pur avendo potuto farlo, e poi si ammala: la proposta è del consigliere nazionale Kurt Fluri (PLR/SO).

Comportamenti del genere sono negligenti, afferma il 65enne in dichiarazioni riportate oggi dall'Aargauer Zeitung. A suo avviso imporre la vaccinazione obbligatoria non è fattibile, ma si può agire indirettamente. Per esempio limitando i non immunizzati dall'accedere a certe attività, come concerti o eventi. "Oppure revocando la gratuità dei test", argomenta l'uomo politico che è anche sindaco di Soletta.

Una possibilità è appunto anche quella di considerare di agire attraverso i costi presi a carico dall'assicurazione malattia. "Altrimenti dovremo tutti aspettare all'infinito per riavere le nostre libertà", conclude il politico che in servizio militare ha il grado di colonnello ed è stato presidente di un tribunale militare.