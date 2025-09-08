The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Norvegia: casa in fiamme, muoiono quattro giovani donne

Keystone-SDA

Quattro giovani donne di età compresa tra i 18 e 19 anni hanno perso la vita in un incendio scoppiato in una casa a Hamar, nel centro sud della Norvegia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’allarme è scattato stamattina intorno alle ore 5, quando le fiamme si stavano spargendo sulla casa del vicino e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Le cause dell’incendio rimangono ignote ma diversi testimoni dicono di aver sentito delle esplosioni.

“Quando siamo arrivati, l’incendio stava già divampando”, ha dichiarato il capo dei soccorritori sul posto James Mercer. “Abbiamo poi saputo che c’erano diverse persone disperse. Ci è voluto un po’ prima di riuscire a ridurre l’intensità dell’incendio al punto da poter effettuare una ricerca all’interno dell’edificio”, ha aggiunto Mercer, intervistato dall’emittente di servizio pubblico norvegese Nrk.

Il fumo provocato dalla casa incendiata è stato tale che l’università ha deciso di cancellare tutte le lezioni per la giornata odierna nella sede di Hamar, anche se l’edificio universitario non è stato colpito dalle fiamme e nessuno è stato evacuato.

