Norvegia: principessa sottoposta con successo a trapianto polmoni

Keystone-SDA

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La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit si è sottoposta con successo a un trapianto di polmoni. Lo rende noto il palazzo reale.

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(Keystone-ATS) “Il trapianto di polmoni si è rivelato finora un successo”, dichiara nella nota Arnt Fiane, primario del reparto di chirurgia toracica dell’ospedale di Oslo dove la principessa è ora in convalescenza. Are Holm, primario del reparto di pneumologia del Rikshospitalet, afferma che “siamo davvero lieti che finora tutto sia andato per il meglio”.

“Come tutti gli altri pazienti che hanno subito un trapianto di recente, la principessa rimarrà ricoverata per diverse settimane. Si tratta di una procedura di routine volta ad adeguare la terapia farmacologica, gestire eventuali complicazioni e svolgere la riabilitazione”, aggiunge Holm nel comunicato.

Alla principessa, 52 anni, è stata diagnosticata una rara forma di fibrosi polmonare, una malattia che causa difficoltà respiratorie e che può richiedere un delicato trapianto, dato che i medici stimano un’aspettativa di vita di uno o due anni senza tale intervento.