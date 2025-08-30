The Swiss voice in the world since 1935
Norvegia: voragine su autostrada E6, soccorritori in azione

Keystone-SDA

Si è aperta una voragine nell'autostrada E6 in Norvegia ed è in corso una impegnativa operazione di soccorso. Il crollo, che ha colpito entrambe le carreggiate della E6 e il binario ferroviario, è avvenuto nel comune di Levanger, poco a nord di Trondheim.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) È tuttora al lavoro una squadra di soccorritori che cerca almeno una persona che sarebbe stata inghiottita dalla voragine. Un altro conducente è riuscito a uscire dall’auto che è finita in acqua: è stato salvato e portato a terra. “Si trova all’ospedale di Levanger senza ferite gravi” ha dichiarato il responsabile delle operazioni di soccorso Terje Bolås, intervistato dall’emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk.

Le ricerche proseguono per accertare che non vi siano altre persone coinvolte nell’incidente.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR