The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

NOTA ALLE REDAZIONI – Intervista del Ceo di Repower annullata

L'intervista del Ceo di Repower Roland Leuenberger, 15 anni dopo la votazione sul progetto Lago Bianco, che figura nel programma pubblicato alle 9.00, è stata annullata dall'interessato. Il dirigente ha dovuto far fronte a impegni imprevisti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR