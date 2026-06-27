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Notte tropicale: temperatura si è fermata a 28 gradi in alcune zone

Keystone-SDA

La Svizzera ha vissuto un'altra notte tropicale tra ieri e oggi. La stazione meteorologica di St. Chrischona (BS), nei pressi di Basilea, ha registrato la temperatura notturna più alta: la colonnina di mercurio non è scesa al di sotto dei 28,3 gradi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) A Uetliberg (ZH) e a Lugano (TI), secondo i dati di MeteoSvizzera, il termometro ha superato i 25 gradi per tutta la notte. In totale, si è registrata una notte tropicale in 76 delle 152 stazioni. Secondo le previsioni, l’ondata di caldo dovrebbe raggiungere il suo picco oggi.

Fino all’inizio del XXI secolo, in Svizzera non si registravano praticamente notti tropicali, secondo MeteoSvizzera, con l’eccezione del Ticino. Con l’aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico, oggi si osservano quasi ogni anno notti tropicali isolate in tutto il Paese.

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