Novartis, primo trimestre 2024 in crescita

(Keystone-ATS) Fatturato in crescita per Novartis nei primi tre mesi dell’anno. Il colosso farmaceutico basilese ha registrato un giro d’affari di 11,83 miliardi di dollari (10,78 miliardi di franchi), in aumento del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il risultato operativo Ebit ha raggiunto i 4,54 miliardi, superando le aspettative degli analisti consultati dall’agenzia AWP. L’utile netto rettificato di tutte le voci ritenute inappropriate è salito del 13,9% a 3,68 miliardi.

In una nota odierna, la multinazionale evidenzia la performance dei suoi preparati: Entresto (+36% a tassi di cambio costanti) per il cuore, Cosentyx (+25%) contro la psoriasi, Kesimpta (+66%) per il trattamento della sclerosi multipla, Kisqali (+54%) per il trattamento del cancro al seno, Pluvicto (+47%) di quello alla prostata e infine del suo nuovo prodotto anticolesterolo Leqvio (più che raddoppiata).

La concorrenza dei farmaci generici è costata due punti percentuali di crescita e gli aggiustamenti di prezzo un altro punto percentuale, rileva Novartis. La direzione è leggermente più ottimista per l’anno in corso rispetto a gennaio. Prevede una crescita organica attorno al 10% e dell’Ebit di base tra il 10 e il 15%. Le prospettive sono condizionate dall’eventuale lancio di un generico di Entresto e Promacta negli Stati Uniti.

Successione Joerg Reinhardt

Il gruppo si occupa inoltre con un anno di anticipo della successione di Joerg Reinhardt quale presidente del consiglio di amministrazione. Alla testa del cda dal 2013, il prossimo anno egli avrà raggiunto il numero massimo di mandati.

All’assemblea generale annuale del 2025 verrà presentato quale candidato l’italo-statunitense Giovanni Caforio, che ha trascorso gran parte della sua carriera professionale presso la concorrente Bristol Myers Squibb. È stato CEO da maggio 2015 a novembre 2023 e ha ricoperto il ruolo di Presidente esecutivo da maggio 2017 allo scorso marzo.