Novartis: in crescita anche nel terzo trimestre

Keystone-SDA

Novartis ha proseguito la sua crescita anche nel terzo trimestre dell'anno, anche se a un ritmo ridotto a causa della crescente concorrenza dei farmaci generici. La direzione ha confermato le previsioni per l'intero esercizio.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il fatturato è salito a 13,9 miliardi di dollari, in rialzo dell’8% su base annua, si legge in una nota diffusa oggi dall’azienda basilese. A tassi di cambio costanti, la crescita è stata del 7%, ciò che rappresenta un rallentamento rispetto al trimestre precedente (+12%).

L’utile netto consolidato è salito del 4,8% a 4,33 miliardi. Tenendo conto degli elementi non ricorrenti, ha raggiunto i 3,93 miliardi. L’utile operativo “core” è aumentato del 6%, a 5,5 miliardi, attestandosi appena al di sotto delle stime degli analisti interpellati dall’agenzia AWP, che si aspettavano circa 5,6 miliardi.

La direzione ha confermato i suoi obiettivi per l’intero esercizio. La crescita prevista dei ricavi dovrebbe sfiorare il 10%, mentre quella dell’Ebit rettificato dovrebbe superare leggermente tale soglia.