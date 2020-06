Novartis: sospende studio con idrossiclorochina contro il Covid-19

Novartis ha sospeso gli studi clinici con l'idrossiclorochina KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS sda-ats

Il gruppo farmaceutico basilese Novartis ha sospeso il suo studio clinico con l'idrossiclorochina per trattare malattie indotte dal Covid-19. La decisione è stata presa a causa di una mancanza di partecipanti.

L'agenzia americana dei medicinali, la Food and Drug Administration (FDA), aveva approvato lo studio in aprile. Circa 440 pazienti contagiati dal coronavirus e ricoverati in ospedale avrebbero dovuto partecipare ai test.

l'americana Food and Drug Admnistration (Fda) ne ha ritirato l'autorizzazione all'uso di emergenza in quanto non ha superato i recenti test clinici.

Ma, lunedì scorso, la FDA ha ritirato l'autorizzazione all'uso dell'idrossiclorochina, un antimalarico, spiegando che gli più recenti studi non confermavano la sua efficacia contro le malattie polmonari.