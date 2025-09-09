The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Novartis rileva per 1,4 miliardi società biotecnologica americana

Novartis rileva Tourmaline Bio, azienda biofarmaceutica americana quotata in borsa e specializzata nello sviluppo di un anticorpo monoclonale usato nella terapie contro le malattie cardiovascolari aterosclerotiche.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’operazione è da 1,4 miliardi di dollari (1,1 miliardi di franchi), ha indicato oggi il colosso farmaceutico renano. Novartis offre 48 dollari per azione in contanti. La transazione dovrebbe essere completata nel quarto trimestre del 2025.

Tourmaline Bio ha sviluppato Pacibekitug, un anticorpo monoclonale contro l’infiammazione sistemica, un importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. Il farmaco è già in fase avanzata di studio di fase 2: Novartis acquisirà quindi un prodotto idoneo alla fase 3, che andrà ad integrare il proprio portafoglio nel settore delle malattie cardiovascolari.

“Poiché attualmente non esistono terapie antinfiammatorie ampiamente adottate per la riduzione del rischio cardiovascolare, Pacibekitug rappresenta una potenziale svolta”, si dice convinto Shreeram Aradhye, responsabile medico di Novartis, citato in un comunicato.

