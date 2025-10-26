The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Novartis vicina ad acquisto Avidity Biosciences, Bloomberg

Novartis sarebbe vicina all'acquisto di Avidity Biosciences, società americana specializzata nelle terapie RNA per malattie muscolari rare. È quanto scrive oggi l'agenzia finanziaria Bloomberg citando una fonte vicina ai negoziati.

(Keystone-ATS) L’operazione, di cui si parla da quest’estate, prevederebbe un prezzo di oltre 70 dollari per azione Avidity, viene affermato. Venerdì a Wall Street il titolo ha chiuso a 49.15 dollari.

Stando alla fonte l’accordo potrebbe essere finalizzato e annunciato ancora oggi; essa ha però pure avvertito che non è ancora stato concluso e potrebbe anche saltare, riferisce Bloomberg News.

