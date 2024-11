Novembre inizia con temperature record in montagna

Keystone-SDA

Il mese di novembre è iniziato con nuovi record di temperatura sulle montagne svizzere. Venerdì gli zero gradi sono stati misurati a 4284 metri di quota, un nuovo primato.

(Keystone-ATS) Il precedente record era stato stabilito l’11 novembre 2015, riferisce oggi l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

Tra venerdì e ieri è stato inoltre stabilito un nuovo record di temperatura massima giornaliera per il mese di novembre in tre stazioni di montagna. Si tratta dello Jungfraujoch (BE, 3571 m) con 4,8°C, del Weissfluhjoch (GR, 2691 m) con 12,7°C e del Buffalora (GR, 1971 m) con 16,3°C. Una quarta stazione ha eguagliato il record di temperatura massima giornaliera per un mese di novembre, quella del Säntis (AI/AR/SG, 2501 m), con un valore di 11,2°C.

Sullo Jungfraujoch non solo si è registrata la temperatura massima più alta per un mese di novembre, ma anche la temperatura minima più elevata, con un valore di 0,1°C, sottolinea MeteoSvizzera. È la prima volta dall’inizio delle misurazioni nel 1961 che non gela sullo Jungfraujoch.