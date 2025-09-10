The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Novità presso BNS, pubblicherà sintesi delle discussioni sui tassi

Il presidente della BNS Martin Schlegel
Il presidente della BNS Martin Schlegel. Keystone-SDA

Dalla periferia di Lugano, dove si trova il suo presidente Martin Schlegel, la Banca nazionale svizzera (BNS) annuncia un'importante novità nella propria comunicazione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) In futuro sarà pubblicata una sintesi delle discussioni condotte nell’ambito del tradizionale esame trimestrale della situazione economica e monetaria, il momento cioè in cui l’istituto tra l’altro fissa il suo tasso guida.

Il documento riassumerà il lavoro dei due giorni dell’esame, presentando la valutazione e i punti principali emersi nel dibattito della direzione generale, ha spiegato il 49enne in un discorso tenuto al centro studi Villa Negroni di Vezia su invito dell’Associazione Bancaria Ticinese. “Obiettivo è promuovere una migliore comprensione di come applichiamo la strategia di politica monetaria nella situazione corrente”, ha aggiunto.

Con questa pubblicazione – che avverrà a quattro settimane dalle decisioni – la BNS rientra in una tendenza internazionale. È ormai prassi comune infatti che le banche centrali – prime fra tutte la Federal Reserve e la Banca centrale europea (Bce) – riferiscano in merito alle discussioni avute sulla politica monetaria.

“La nostra sintesi rifletterà il nostro assetto legale e istituzionale nonché il particolare contesto della Svizzera”, ha osservato l’ospite. La direzione generale della BNS, analogamente al Consiglio federale e ai governi cantonali, è un’autorità collegiale: ogni membro esprime le proprie opinioni, che vengono discusse insieme fino a giungere a una decisione collettiva. Una volta presa, la decisione è presentata come unanime.

“La trasparenza riguardo ai nostri obiettivi e al modo in cui intendiamo raggiungerli coadiuva l’assolvimento del nostro mandato, rafforzando la credibilità e permettendo al pubblico di capire le nostre decisioni”, ha proseguito l’esperto. “Allo stesso tempo una maggiore trasparenza non è sempre opportuna. È essenziale che la direzione generale possa condurre un dibattito aperto durante l’esame della situazione”. Concretamente quindi il rapporto sulle discussioni non deve scoraggiare nessuno dall’esprimere il proprio punto di vista liberamente: per questo la sintesi non comprenderà dettagli sulle posizioni individuali, bensì presenterà gli scambi di vedute e la decisione finale.

“Gli eventi degli ultimi anni, dalla pandemia ai cambiamenti nella politica commerciale globale, hanno evidenziato quanto rapidamente possono mutare le condizioni economiche”, ha ricordato lo specialista con laurea in economia a Zurigo e dottorato a Basilea. “È fondamentale che il pubblico capisca come applichiamo la nostra strategia nelle condizioni attuali per garantire la stabilità dei prezzi”. La comunicazione è quindi un elemento chiave, ha concluso.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
13 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR