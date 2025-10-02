The Swiss voice in the world since 1935
Nuova giornata di mobilitazione sindacale, 250 cortei in Francia

Nuova giornata di mobilitazione sindacale oggi in Francia, con 250 cortei previsti, nell'ultimo appuntamento per fare pressione sul premier incaricato, Sébastien Lecornu, alle prese con il rebus della formazione di governo e del varo di una manovra finanziaria.

(Keystone-ATS) I sindacati cercano di dare un estremo impulso per l’inserimento di misure di giustizia sociale nella manovra per il 2026, dopo che le ultime consultazioni con il primo ministro si sono concluse con una generale insoddisfazione delle parti sociali. Negativo per il momento anche il posizionamento dei socialisti, che – hanno avvertito – sfiduceranno il governo se non ci saranno consistenti novità da parte di Lecornu nella bozza.

La mobilitazione si annuncia meno massiccia rispetto alla precedente, quella del 18 settembre, che aveva visto in piazza fra i 500’000 e un milione di manifestanti (stime del governo e dell’intersindacale). A Parigi, corteo tutto sulla “rive gauche”, da place d’Italie agli Invalides, a partire dalle 14. Saranno 76’000 i poliziotti e gendarmi schierati dal ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, 5000 soltanto a Parigi.

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall'interno che dall'esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

