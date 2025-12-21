The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Nuova legge sul gas in consultazione, solo il Centro la sostiene

Keystone-SDA

Il progetto di legge riveduto del Consiglio federale sull'approvvigionamento di gas incontra una forte opposizione politica.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Tra i grandi partiti, solo il Centro sostiene la proposta, mentre Verdi, PS, PLR e UDC ne chiedono il ritiro o una profonda revisione. Per il governo, l’assenza di una base legale chiara rende oggi difficile prevenire eventuali carenze di approvvigionamento.

Il testo, in consultazione, prevede l’apertura del mercato del gas a tutti i consumatori finali, a condizione dell’installazione di contatori intelligenti, nonché la creazione di una Commissione federale dell’energia (Encom) e di un responsabile indipendente del mercato, sul modello di Swissgrid per l’elettricità. La legge disciplina inoltre la sicurezza dell’approvvigionamento, introducendo obblighi di stoccaggio all’estero e un maggiore allineamento alle norme dell’UE.

Verdi e PS giudicano il progetto privo di una visione orientata al futuro e incompatibile con gli obiettivi climatici, chiedendo una strategia chiara per l’uscita dal gas fossile e il passaggio ai gas rinnovabili. Entrambi si oppongono inoltre a una liberalizzazione completa del mercato.

Anche il PLR respinge la legge, criticando una regolamentazione ritenuta eccessiva per un mercato in declino e temendo un trasferimento dei costi infrastrutturali sui consumatori svizzeri. L’UDC boccia il progetto per l’aumento degli oneri e per il rischio di un avvicinamento alle norme europee, giudicato indesiderabile.

Il Centro, al contrario, considera lo status quo inaccettabile, vista la dipendenza totale dalle importazioni e le lezioni della crisi energetica e la guerra in Ucraina. Il partito sostiene il rafforzamento della regolazione e la libera scelta del fornitore, chiedendo però elevate garanzie di sicurezza, in particolare contro i rischi informatici.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR