Nuova Zelanda: trovata tavola da surf persa in Tasmania

Keystone-SDA

Una tavola da surf realizzata su misura, caduta da una barca in Tasmania quasi 18 mesi fa, è stata ritrovata al largo della costa occidentale della Nuova Zelanda, dopo essere stata alla deriva per circa 2400 chilometri.

(Keystone-ATS) Il francese Alvaro Bon – riporta l’emittente pubblica britannica Bbc – stava facendo kitesurf a Raglan Harbour, nell’Isola del Nord, a poche decine di chilometri da Auckland, circa due settimane fa, quando ha trovato la tavola ricoperta di cirripedi. Dopo aver segnalato la sua scoperta su diversi gruppi di surf in rete, qualche giorno dopo è stato contattato da un amico del proprietario della tavola che l’aveva riconosciuta.

La tavola verrà ritirata ad Auckland questa settimana e riconsegnata al suo proprietario australiano, conosciuto solo come Liam, che afferma che la tavola era finita in mare nel maggio del 2024.