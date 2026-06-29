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Nuove centrali nucleari redditizie solo con aiuto statale, studio

Keystone-SDA

Nuove centrali nucleari in Svizzera non sarebbero competitive alle condizioni attuali: secondo un nuovo studio potrebbero diventare redditizie solo con incentivi statali, copertura dei rischi e costi di costruzione nettamente inferiori.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) È la conclusione a cui giunge uno studio pubblicato oggi da 19 ricercatori del Politecnico federale di Zurigo (ETH) e dell’Istituto Paul Scherrer (PSI). Esso si basa su quattro modelli energetici per l’anno 2050.

Affinché nuove centrali nucleari diventino redditizie, la politica dovrebbe promuovere l’energia atomica in modo simile a quelle rinnovabili e coprire i rischi di finanziamento. Ma con i costi di costruzione attualmente osservati in Europa e negli Stati Uniti, pari a 12’000 franchi per kilowatt, in tre modelli su quattro un investimento non sarebbe più redditizio nemmeno con il sostegno statale.

Per i ricercatori la Svizzera può raggiungere i propri obiettivi climatici entro il 2050 anche senza l’atomo, ma in inverno continuerebbe a dipendere dalle importazioni di elettricità.

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