Nuove manifestazioni a Teheran, scontri nell’Iran occidentale

Keystone-SDA

Nuove manifestazioni si sono tenute ieri sera a Teheran, mentre sono state segnalate violenze in alcune parti dell'Iran occidentale, riferisce oggi l'agenzia di stampa Fars, all'ottavo giorno di proteste.

(Keystone-ATS) La nuova ondata di proteste, inizialmente legata al costo della vita, è iniziata il 28 dicembre nella capitale iraniana e da allora si è diffusa al resto del Paese con rivendicazioni politiche.

Le proteste hanno interessato, in varia misura, circa 40 città, per lo più di piccole e medie dimensioni, situate principalmente nell’ovest del Paese, secondo un conteggio dell’AFP basato su annunci ufficiali e resoconti dei media.

Almeno 12 persone sono state uccise dal 30 dicembre in scontri, inclusi membri delle forze di sicurezza, secondo un bilancio basato su resoconti ufficiali. I raduni a Teheran di ieri sera sono stati descritti come “limitati” dall’agenzia di stampa Fars e come “generalmente costituiti da gruppi di 50-200 giovani”.