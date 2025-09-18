Nuovi affitti aumentano ancora, sia in Svizzera che in Ticino

The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Il costo dell'alloggio si conferma in aumento in Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In agosto le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati – si parla solo di quelle, non dei contratti in essere – sono aumentate dello 0,2% rispetto a luglio, mentre nello spazio di un anno l’incremento è del 2,6%.

È quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo. Luglio aveva segnato un +0,1% mensile, giugno un +0,3%.

In agosto quasi tutti i 25 i cantoni analizzati (i due Appenzello sono considerati insieme) registrano progressioni annue, con punte del +10,3% a Nidvaldo e del +8,4% a Svitto. L’unica eccezione sono i Grigioni (-0,2%), mentre il Ticino segna +2,9% (+0,4% mensile).

Interessante è anche l’andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano mette a referto un aumento mensile dell’1,8%, mentre sull’arco di un anno si osserva +3,5%. Balzi più importanti nei dodici mesi vengono mostrati da Lucerna (+4,8%) e Berna (+3,7%). Seguono Basilea (+3,35), San Gallo (+2,9%), Losanna (+2,6%), Ginevra (+2,2%) e Zurigo (+2,0%). Coira non figura fra le realtà prese in esame.

