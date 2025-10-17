The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Nuovi affitti salgono ancora in Svizzera, a Lugano aumento maggiore

Keystone-SDA

Chi cerca casa come inquilino deve pagare sempre di più in Svizzera: in settembre le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati - si parla solo di quelle, non dei contratti in essere - sono aumentate dello 0,3% rispetto ad agosto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Nello spazio di un anno l’incremento è del 2,7%. Lugano presenta l’aumento più forte.

È quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo. Si conferma quindi una tendenza ormai di lungo periodo: per limitarsi agli ultimi mesi, agosto aveva segnato a livello nazionale un +0,2% mensile, luglio un +0,1% e giugno un +0,3%.

In settembre tutti i 25 i cantoni analizzati (i due Appenzello sono considerati insieme) registrano progressioni annue, con punte del +7,8% a Nidvaldo e del +5,3% a Svitto. Il Ticino mette a segno +3,2% (+0,4% mensile), mentre i Grigioni, con il +1,3% (+0,6% mensile), presentano l’incremento sui dodici mesi più contenuto del paese.

Interessante è anche l’andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano mette a referto un aumento mensile 3,2%, mentre sull’arco di un anno si osserva +6,3%: in entrambi i casi si tratta dei valori più alti fra gli agglomerati considerati. Aumenti inferiori ma pur sempre sensibili nei dodici mesi vengono mostrati da Lucerna (+5,2%), Losanna (+4,4%), San Gallo (+3,3%), Berna (+3,2%), Zurigo (+3,0%), Basilea (+2,2%) e Ginevra (+1,7%). Coira non figura fra le realtà prese in esame.

Per il calcolo dell’indicatore l’andamento dei canoni di locazione offerti in Svizzera viene corretto in base alla diversa qualità, posizione e dimensione degli appartamenti (metodo edonico), precisa Homegate.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR