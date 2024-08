Nuovi affitti sempre in forte crescita, +5% in un anno

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Affitti sempre in aumento in Svizzera: il luglio le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati – si parla solo di quelle, non dei contratti in essere – sono aumentate dello 0,2%, mentre nello spazio di un anno l’incremento è del 5,2%.

È quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo.

In tutti i 25 cantoni (i due Appenzello sono considerati insieme) si registrano aumenti fra il giugno 2024 e lo stesso mese del 2023: i più forti a Sciaffusa (+9,4%), Zugo (+9,3%), Glarona (+8,9%) e Svitto (+8,3%). Sopra la media sono anche i Grigioni (+7,5%), mentre in Ticino (+4,1%) la progressione è meno marcata. La crescita più contenuta viene mostrata dal Giura (+2,4%) e da Neuchâtel (+2,0%).

Interessante è anche l’andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano mette a referto l’aumento mensile più forte (+1,0% rispetto a giugno), mentre sull’arco di un anno segna +6,4%. Balzi più importanti nei dodici mesi vengono mostrati da Lucerna (+8,1%), Zurigo (+7,9%) e San Gallo (+6,8%). Fra il 3% e il 5% si inseriscono Berna (+5,5%), Basilea (+5,3%), Losanna (+5,3%) e Ginevra (+3,5%). Coira non figura fra le realtà prese in esame.