Nuovi raid Usa sull’Iran, Teheran reagisce

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte nuovi raid aerei contro l'Iran, che ha annunciato attacchi di rappresaglia contro basi militari Usa in Kuwait, Bahrein e Giordania e ha minacciato di colpire qualsiasi nave si avventuri nello Stretto di Hormuz.

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(Keystone-ATS) Gli attacchi, che secondo l’esercito statunitense hanno preso di mira “strutture di sorveglianza militare iraniane, sistemi di comunicazione e siti di difesa aerea in tutto il Paese”, sono stati innescati dopo che il presidente americano Donald Trump ha accusato Teheran di ostacolare i negoziati per porre fine alla guerra in Medio Oriente.

“Eravamo davvero vicini a raggiungere un accordo, ma continuano a prenderci in giro, ci stanno prendendo in giro”, ha detto Trump ieri ai giornalisti. Anche il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha accusato l’Iran di “giocare al gatto e al topo” nei negoziati. “Se dovremo negoziare con le bombe, negozieremo con le bombe, e siamo molto bravi in questo”, ha minacciato il capo del Pentagono.

Gli Stati Uniti e l’Iran si erano già scambiati attacchi nella notte tra martedì e mercoledì, nonostante un cessate il fuoco entrato in vigore l’8 aprile dopo oltre cinque settimane di bombardamenti. Nelle prime ore di oggi si sono udite esplosioni sull’isola di Qeshm, a Minab, Sirik e nel porto meridionale di Bandar Abbas, secondo quanto riportato dai media iraniani.

In risposta ai recenti attacchi statunitensi il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) ha dichiarato di aver lanciato droni contro le basi militari di Ali al-Salem e Ahmad al-Jaber in Kuwait e contro la base aerea di Sheikh Isa in Bahrein. I media iraniani avevano precedentemente riportato un attacco al quartier generale della Quinta flotta statunitense in Bahrein.

Le sirene antiaeree sono state attivate in Bahrein, secondo il Ministero dell’Interno locale. In Kuwait l’esercito ha annunciato di essere impegnato in “combattimenti contro bersagli aerei ostili” e l’autorità per l’aviazione civile ha chiuso lo spazio aereo dell’emirato. L’Irgc ha anche affermato di aver lanciato 12 missili balistici contro la base aerea di Al-Azrak in Giordania, utilizzata dagli Stati Uniti.

Teheran ha inoltre avvertito che le sue forze prenderanno di mira qualsiasi nave tentasse di attraversare lo strategico Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita normalmente un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas naturale liquefatto. “A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del nemico americano, lo Stretto di Hormuz sarà chiuso fino a nuovo avviso”, ha annunciato l’Irgc, come riportato dalla televisione di Stato iraniana.

“Nessuna nave può lasciare il suo ancoraggio nel Golfo Persico e nel Mar d’Oman. Qualsiasi avvicinamento allo Stretto di Hormuz sarà considerato una collaborazione con il nemico”, hanno avvertito le Guardie rivoluzionarie. La marina iraniana, citata dai media, ha successivamente annunciato che “due navi che tentavano di attraversare illegalmente lo Stretto di Hormuz sono state colpite”, senza fornire ulteriori dettagli.

“State rendendo pericoloso il sacro Stretto di Hormuz? Faremo di questa regione un inferno per voi”, ha minacciato il comandante dell’aeronautica dell’Irgc, Sardar Mousavi. Washington, che ha imposto un blocco ai porti iraniani, ha negato qualsiasi blocco dello stretto. “Le navi commerciali continuano ad attraversare lo Stretto di Hormuz”, ha scritto il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) su X.

Questa situazione di escalation nel Golfo continua ad alimentare l’aumento dei prezzi del petrolio. Stamattina il petrolio Brent del Mare del Nord ha guadagnato l’1,7% raggiungendo i 94,68 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate (Wti) è salito del 2% arrivando a 91,84 dollari al barile. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dal canto suo, ha esortato ieri i libanesi a unirsi alla lotta di Israele contro Hezbollah, affermando che il loro Paese è stato “tenuto in ostaggio” dal gruppo filo-iraniano.

In seguito agli attacchi israeliani su Beirut, l’Iran, e successivamente Israele, si sono lanciati attacchi reciproci domenica e lunedì per la prima volta dall’entrata in vigore del fragile cessate il fuoco tra Teheran e Washington l’8 aprile. Teheran chiede che il Libano, dove il suo alleato Hezbollah e Israele si scontrano dal 2 marzo, venga incluso in qualsiasi accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente, iniziata a fine febbraio con un attacco israelo-americano contro l’Iran. Più di 3.600 persone sono state uccise in Libano dai raid aerei israeliani dall’inizio della guerra.