Nuovi scontri tra Thailandia e Cambogia, almeno 10 vittime

È di almeno dieci persone morte e oltre 140'000 civili in fuga dalla violenza il bilancio dei nuovi scontri tra Thailandia e Cambogia. Lo riporta la Bbc.

(Keystone-ATS) La Cambogia ha affermato che altri due civili sono stati uccisi nei bombardamenti notturni delle forze thailandesi, portando il totale delle sue vittime a sette.

La Thailandia ha riferito invece che almeno tre soldati sono stati uccisi negli scontri. Entrambe le parti si accusano a vicenda per lo scoppio delle ostilità, che hanno segnato di fatto la fine del fragile cessate il fuoco mediato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’inizio di luglio.

Thailandia e Cambogia si contendono la sovranità territoriale lungo il loro confine terrestre di 800 km da oltre un secolo.

