Nuovo anno, nuove leggi. Ecco cosa cambia in Svizzera

Keystone-SDA

Il nuovo anno porta numerosi cambiamenti normativi in Svizzera. Lo stalking diventa un delitto penale, i prezzi dell'elettricità scendono mentre i costi di certi vaccini standard vengono presi a carico dall'assicurazione malattia. Ecco un resoconto.

Traffico e trasporti

(Keystone-ATS) FERROVIE: dal primo gennaio, il sostegno finanziario della Confederazione ai trasporti ferroviari di merci all’interno del Paese. Lo scopo è quello di incoraggiare il carico di merci sui binari.

AVIAZIONE: la nuova legge sui dati dei passeggeri aerei entrerà in vigore il primo gennaio. Le compagnie dovranno fornire alle autorità i dati per tutti i voli dall’estero in entrata nella Confederazione e dalla Svizzera verso gli altri Paesi.

Energia e ambiente

ENERGIA: il prezzo dell’elettricità in Svizzera calerà in media del 4% nel 2026 per l’approvvigionamento di base delle economie domestiche. Si sborseranno 27,7 centesimi per kilowattora, pari a una contrazione di 58 franchi su una fattura media.

SOLARE: il sostegno federale allo sviluppo dell’energia solare nelle Alpi proseguirà anche dopo il 2025. La legge speciale entra in vigore il primo giorno dell’anno.

PIANTE: sempre il primo gennaio, una nuova regolamentazione sull’uso dei prodotti fitosanitari entra in vigore. L’acquisto e l’utilizzo agricolo necessiteranno di un’autorizzazione professionale valida. Il cambio concerne quindi tutte le aziende agricole.

AMBIENTE: dal 2026, 567 milioni di franchi saranno versati a tutte le persone domiciliate in Svizzera. Si tratta della distribuzione della tassa ambientale. Il tutto verrà versato attraverso il premio di cassa malattia.

Sanità e casse malati

TARDOC: dopo oltre vent’anni d’esistenza, le tariffe mediche Tarmed vengono rimpiazzate da Tardoc e forfait ambulatoriali. Introdotto nel 2004, Tramed non è mai stato completamente aggiornato. L’introduzione di Tardoc è considerata un passo decisivo per migliorare la medicina ambulatoriale. Le nuove tariffe per prestazione consentono più efficienza economica ed eliminano incentivi negativi.

COSTI SANITARI: Il Consiglio federale fisserà per la prima volta gli obiettivi di crescita massima dei costi sanitari per il periodo 2028-2031.

FINANZIAMENTI SANITARI: i Cantoni dovranno portare un contributo minimo al finanziamento della riduzione dei premi. Questo controprogetto riprende gli obiettivi dell’iniziativa del PS “Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)”.

VACCINI: i costi di certi vaccini verranno ora coperti dalle casse malattia, anche se la franchigia non è ancora stata superata. Si tratta di rimedi standard come quello contro la difterite, il tetano o i meningococco.

Previdenza e imposte

PENSIONE: le persone che svolgono una serie di lavori di breve durata con salario minimo, beneficeranno di una previdenza vecchiaia rinforzata. Misure sono anche previste per gli indipendenti che cessano la loro attività.

CASSE PENSIONI: nel gennaio 2026, le rendite per i superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria (LPP) saranno adeguate per la prima volta all’evoluzione dei prezzi.

TASSI: del 2026 il pagamento anticipato volontario delle imposte federali dirette sarà meno interessante. Il Dipartimento delle finanze ha infatti abbassato il tasso d’interesse rimunerativo dall’1,25% allo 0,75%. Scende anche il tasso d’interesse in caso di ritardo, dal 4,75% al 4,5%.

ESECUZIONE: A partire dal primo gennaio, le persone che sono state oggetto di procedimenti di esecuzione ingiustificati potranno impedire più facilmente a terzi di venire a conoscenza di tali procedimenti. A tal fine, la persona interessata dovrà, come finora, presentare una richiesta all’ufficio di esecuzione competente.

Diritto penale

STALKING: lo stalking sarà un delitto dal 2026 e potrà essere sanzionato con pene detentive o pecuniarie. Un procedimento penale viene tuttavia avviato solamente tramite denuncia e non d’ufficio.

OMICIDIO: gli autori di omicidio in gioventù potranno, a certe condizioni, essere internati in età adulta direttamente dopo la sanzione penale inflitta da minorenne.

Territorio e formazione

IMMOBILI: i committenti e gli acquirenti di un immobile saranno maggiormente tutelati in caso di difetti di costruzione. Attualmente, i committenti devono segnalare all’imprenditore eventuali difetti di costruzione entro un termine compreso tra 7 e 10 giorni, pena la decadenza dei propri diritti di garanzia. In futuro avranno a disposizione 60 giorni. Il contratto non potrà prevedere un termine più breve né escludere il diritto alla riparazione.

FORMAZIONE: a partite dal primo gennaio, i Cantoni potranno definire da soli la forma dell’esame di cultura generale per i diplomi di fine apprendistato. I test potranno essere svolti in forma orale o scritta.

Protezione civile e altro

PROTEZIONE CIVILE: a partire dal primo gennaio 2026, tutte le persone soggette al servizio militare dovranno far parte della protezione civile fino all’età di 40 anni. L’innalzamento dell’età della protezione civile annulla l’abbassamento a 36 anni del 2021.

CINEMA: il sostegno al cinema svizzero deve essere riorientato a uno globale per l’audivisivo. Le misure in proposito entrano in vigore col nuovo anno.

AVS: la 13esima rendita AVS dovrà essere versata a partite da dicembre 2026. Il finanziamento di questa misura rimane in discussione.

E-ID: l’identità elettronica verrà introdotta a metà 2026. L’utilizzo sarà facoltativo e gratuito, e funzionerà attraverso l’applicazione Swiyu.