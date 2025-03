Nuovo consigliere federale Martin Pfister festeggiato a Baar (ZG)

Keystone-SDA

Martin Pfister (Centro), eletto la settimana scorsa alla successione di Viola Amherd in Consiglio federale, è stato festeggiato oggi a Baar (ZG). Un treno speciale ha portato il 61enne e numerosi ospiti da Berna nel suo comune.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il nuovo membro del governo, che entrerà ufficialmente in carica il 1. aprile e dirigerà il Dipartimento della difesa, si è mostrato visibilmente commosso dalla grande folla che lo ha accolto. Per il canton Zugo si tratta del primo consigliere federale da oltre mezzo secolo.

Il corteo – di cui facevano parte anche la Amherd, il cancelliere della Confederazione Viktor Rossi, il presidente del governo zughese Andreas Hostettler e diversi consiglieri nazionali e agli Stati, il capo dell’esercito Thomas Süssli nonché l’ultimo membro del governo originario della Svizzera centrale, il lucernese Kaspar Villiger (1989-2003) – si è poi diretto dalla stazione al cortile di una vicina sede scolastica, dove si sono tenuti i festeggiamenti con discorsi e musica.

Pfister ha ringraziato tutti per la calorosa accoglienza e ha detto che ricorderà questo momento nei momenti difficili della sua quotidianità professionale. Come membro del Consiglio di Stato – di cui ha fatto parte dal 2016 ad ora – ha imparato quanto sia importante per un Cantone la cooperazione con i vicini. Anche la cooperazione con i vicini europei – ha sottolineato – è fondamentale per la Svizzera.

“Insieme possiamo affrontare le grandi sfide senza perdere la nostra indipendenza”, ha detto Pfister. Un’Europa sicura è importante anche per la Svizzera. Alla fine del suo discorso ha invitato la popolazione ad impegnarsi politicamente e socialmente, “perché il più grande nemico della democrazia è l’indifferenza”.

Dopo il ricevimento pubblico, stasera è in programma una festa riservata a circa 400 ospiti invitati al palazzetto dello sport di Baar.