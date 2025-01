Nuovo rinvio dei Critics’ Choice Awards, ora a febbraio

Keystone-SDA

Nuovo rinvio per i Critics' Choice Awards a causa degli incendi in California. Inizialmente in agenda domenica 12 e successivamente riprogrammata al 26 gennaio a causa dei roghi, la cerimonia si terrà in febbraio in una data che verrà annunciata nei prossimi giorni.

1 minuto

(Keystone-ATS) I premi, arrivati quest’anno al 30esimo anniversario, si terranno al Banker Hangar di Santa Monica e in diretta su E!. Resta in campo Chelsea Handler come conduttrice con la promessa di una serata che bilancerà celebrazione, rispetto e resilienza in un momento difficile per Los Angeles e per la comunità dell’entertainment.

I Critics’ Choice Awards sono assegnati annualmente dalla Critics Choice Association (CCA), una delle organizzazioni di critici cinematografici e televisivi più grandi e prestigiose negli Stati Uniti e in Canada. I riconoscimenti celebrano l’eccellenza nel cinema, nella televisione e in altri media, rappresentando uno dei principali indicatori della stagione dei premi a Hollywood, spesso considerati precursori degli Oscar e degli Emmy.