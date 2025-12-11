Nuovo treno notturno tra Berna e Amsterdam/Bruxelles

Keystone-SDA

Dalla prossima estate ci si potrà recare con un treno notturno in Belgio e in Olanda partendo dalla Svizzera. Il collegamento sarà offerto dalla compagnia ferroviaria belgo-olandese European Sleeper.

(Keystone-ATS) Come indicato sul sito internet dell’azienda, il futuro treno collegherà Amsterdam e Bruxelles a Milano, via Colonia (D), Berna e Stresa (I). Il primo treno partirà giovedì 18 giugno.

Le partenze da Amsterdam e da Bruxelles sono previste il lunedì, il giovedì e il sabato, mentre il ritorno da Milano circolerà il mercoledì, il venerdì e la domenica. La vendita dei biglietti inizierà tra gennaio e febbraio, quando saranno fornite maggiori informazioni su orari e itinerario.

European Sleeper è organizzata in forma di cooperativa. A fine maggio 2021 la società ha raccolto 500 mila euro in appena un quarto d’ora, collocando azioni presso oltre 350 piccoli investitori. Oggi il capitale sociale supera i 5 milioni di euro ripartiti tra quasi 5 mila persone.

Attualmente European Sleeper gestisce un treno notturno tra Bruxelles e Praga, via Berlino. Entro fine marzo si aggiungerà un collegamento tra Parigi e la capitale tedesca.