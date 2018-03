«Complessivamente 100 malati di Francia, Gran Bretagna, Italia, Canada, Australia, Svezia e Svizzera partecipano ai test», ha annunciato il professore Luc Perrin, virologo degli ospedali cantonali ed universitari di Ginevra. I primi risultati sono attesi entro nove mesi. In Svizzera il vaccino sarà somministrato a 18 pazienti a Ginevra, Zurigo, Basilea e San Gallo. Il suo effetto sarà quello di rafforzare le difese immunitarie e di combattere con maggiore efficacia il virus, eliminando gli inconvenienti delle quadriterapie, oltre tutto molto più costose del vaccino. Il costo di «Quest» (Ricerca), il programma internazionale di vaccinazione, è di circa 15 milioni di dollari. Il vaccino è stato messo a punto dal colosso farmaceutico britannico Glaxo Welcome, con la collaborazione di un gruppo di ricercatori dei Paesi partecipanti. Anche il gruppo farmaceutico svizzero Roche ha contribuito finanziariamente. swissinfo e agenzie

Nuovo vaccino sperimentale contro l'Aids presto anche in Svizzera 11 luglio 2000 - 08:40 L'esperimento verrà condotto in quattro ospedali svizzeri. Lo scopo di questo programma, coordinato a livello internazionale, è di permettere ai sieropositivi di interrompere le cosiddette «tri- o quadriterapie», spesso mal sopportate dai pazienti. «Complessivamente 100 malati di Francia, Gran Bretagna, Italia, Canada, Australia, Svezia e Svizzera partecipano ai test», ha annunciato il professore Luc Perrin, virologo degli ospedali cantonali ed universitari di Ginevra. I primi risultati sono attesi entro nove mesi. In Svizzera il vaccino sarà somministrato a 18 pazienti a Ginevra, Zurigo, Basilea e San Gallo. Il suo effetto sarà quello di rafforzare le difese immunitarie e di combattere con maggiore efficacia il virus, eliminando gli inconvenienti delle quadriterapie, oltre tutto molto più costose del vaccino. Il costo di «Quest» (Ricerca), il programma internazionale di vaccinazione, è di circa 15 milioni di dollari. Il vaccino è stato messo a punto dal colosso farmaceutico britannico Glaxo Welcome, con la collaborazione di un gruppo di ricercatori dei Paesi partecipanti. Anche il gruppo farmaceutico svizzero Roche ha contribuito finanziariamente. swissinfo e agenzie