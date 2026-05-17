NY: primo sciopero in 30 anni, si blocca rete pendolari

Keystone-SDA

La Long Island Rail Road, la più grande rete ferroviaria per pendolari degli Stati Uniti, è rimasta bloccata tutta la giornata per lo sciopero dei lavoratori, il primo in 30 anni.

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(Keystone-ATS) I sindacati e la Metropolitan Transportation Authority – l’ente pubblico che gestisce la ferrovia – negoziano da mesi un nuovo contratto ma i colloqui si sono arenati sulla questione dei salari e dei premi sanitari. L’amministrazione di Donald Trump ha tentato di mediare un accordo senza successo.

Kevin Sexton, vicepresidente nazionale della Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen, ha dichiarato che non sono state programmate nuove trattative. Lo sciopero dei treni, che servono New York e tutta la provincia, creerà non pochi disagi agli appassionati che vogliono assistere alla sfida di baseball tra Yankees e Mets questo fine settimana o al match dei Knicks nei playoff al Madison Square Garden.