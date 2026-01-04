The Swiss voice in the world since 1935
Nyt, Usa puntano su Rodriguez, ha gestito l’industria petrolifera

Keystone-SDA

La vicepresidente del Venezuela Delcy Rodríguez avrebbe impressionato i funzionari di Donald Trump grazie alla sua gestione dell'industria petrolifera, cruciale per il Venezuela e questo li avrebbe convinti che possa essere una sostituta accettabile di Nicolas Maduro.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo scrive il New York Times che cita persone coinvolte nelle discussioni. Secondo l’articolo gli intermediari avrebbero convinto l’amministrazione americana che Rodriguez avrebbe protetto e sostenuto i futuri investimenti energetici americani nel Paese.

“Seguo la sua carriera da molto tempo, quindi ho un’idea di chi sia e di cosa faccia”, ha detto un alto funzionario statunitense, riferendosi a Rodríguez. “Non sto affermando che sia la soluzione definitiva ai problemi del Paese, ma è certamente una persona con cui pensiamo di poter lavorare a un livello molto più professionale di quanto siamo riusciti a fare con lui”, ha aggiunto il funzionario, riferendosi a Maduro.

Donald Trump, spiega il Nyt, non avrebbe mai mostrato simpatia per la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado. Trump ieri ha fatto aperture a Rodríguez, affermando che a Machado manca il “sostegno” necessario per governare il Venezuela.

Nonostante la condanna pubblica dell’attacco da parte di Rodríguez, un alto funzionario statunitense ha affermato che è troppo presto per trarre conclusioni sul suo approccio e che l’amministrazione rimane ottimista sulla possibilità di collaborare con lei. Rodríguez, ricorda il media americano, è riuscita a stabilizzare l’economia venezuelana dopo anni di crisi e ad aumentare lentamente ma costantemente la produzione di petrolio del Paese, nonostante l’inasprimento delle sanzioni statunitensi, un’impresa che le è valsa persino il rispetto, seppur riluttante, di alcuni funzionari americani.

Intanto, lo stesso New York Times riferisce che Nicolas Maduro, a fine dicembre, ha rifiutato un ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di lasciare l’incarico e andare in esilio dorato in Turchia. Il Nyt cita diverse fonti americane e venezuelane coinvolte nei colloqui di transizione.

