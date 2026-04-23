Nyt: Khamenei attende protesi gamba, per volto serve chirurgia

Keystone-SDA

La Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei è gravemente ferito, ma "mentalmente lucido e attivo". Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali è stato operato alla gamba tre volte dal bombardamento che ha ucciso suo padre e la sua famiglia.

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(Keystone-ATS) Secondo il media, Khamenei è in attesa di una protesi. Ha inoltre subito un intervento chirurgico a una mano e sta recuperando la funzionalità.

Il volto e le labbra hanno riportato gravi ustioni, rendendogli difficile parlare, hanno riferito ancora i funzionari, mettendo in evidenza che avrà bisogno di un intervento di chirurgia plastica.