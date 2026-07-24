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Ocasio-Cortez avanza nei sondaggi, favorita fra i democratici

Keystone-SDA

Alexandria Ocasio-Cortez vola nei sondaggi. La deputata americana pasionaria è in testa fra i democratici per la nomination alle presidenziali del 2028 nello Stato chiave del New Hampshire.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le rilevazioni della University of New Hampshire, la deputata ha il 22% delle preferenze contro il 21% dell’ex ministro dei Trasporti Pete Buttigieg e il 9% del senatore Mark Kelly. Lo scorso ottobre, Buttigieg aveva il 19% dei consensi, seguito dal governatore della California Gavin Newsom con il 15% e Ocasio-Cortez con il 14%.

“Sono lusingata e onorata”, ha detto la deputata commentando il sondaggio. “Vogliamo assicurarci di prendere le decisioni che mettano il Paese al primo posto. Sono grata di questo sostegno”, ha aggiunto. Ocasio-Cortez non ha ancora sciolto le riserve su una sua possibile candidatura al 2028.

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