Oerlikon, primo semestre in perdita

Keystone-SDA

Oerlikon, gruppo con sede a Pfäffikon (SZ), ha registrato nei primi sei mesi un calo degli ordinativi e dei ricavi. La società ha chiuso i conti a fine giugno con una perdita netta di 46 milioni di franchi a fronte di un utile di 21 milioni del primo semestre 2024.

2 minuti

(Keystone-ATS) In una nota odierna, la società ha anche ritoccato verso il basso le previsioni per l’insieme dell’esercizio in corso.

Nel periodo in rassegna, il fatturato è calato del 5,8% attestandosi a 786 milioni. A tassi di cambio costanti, il calo delle vendite, che non includono quelle dell’unità macchine e componenti per l’industria tessile in fase di cessione a Rieter, è stato del 3%.

A fine giugno, le commesse in portafoglio ammontava a 826 milioni, in flessione del 3,2% su un anno. Escludendo gli effetti dei cambi, la diminuzione è dello 0,3%.

Il gruppo spiega di aver operato in un contesto commerciale difficile, caratterizzato da conflitti geopolitici, tensioni commerciali e incertezza generale. Quest’ultima ha pesato sugli investimenti e sulla produzione industriale, in particolare in Europa, influenzando quasi tutti i principali mercati di Oerlikon. Ha sofferto in particolare l’industria automobilistica.

La crescita nel settore aeronautico e della difesa ha parzialmente compensato la “temporanea” debolezza in altri settori, precisa il comunicato di Oerlikon. In termini di redditività, l’utile operativo Ebitda è sceso del 18,7% a 122 milioni. Il margine corrispondente è passato dal 17,9% al 15,5%.

Riferendosi al resto dell’esercizio, Oerlikon, che dichiara di aver attuato misure di riduzione dei costi, ha rivisto al ribasso le sue previsioni. Il gruppo prevede ora per l’intero 2025 un fatturato in leggero calo o, nella migliore delle ipotesi, stabile. Il margine operativo Ebitda dovrebbe attestarsi tra il 17 e il 17,5%, a fronte del 18,5% previsto in precedenza.