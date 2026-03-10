Office World chiude tutti i negozi fisici, addio a 45 impieghi

Keystone-SDA

Niente più negozi fisici per Office World: il gruppo bernese attivo nella vendita di materiale d'ufficio i chiuderà progressivamente tutte e dieci le sue filiali in Svizzera (nessuna presenza in Ticino), con un impatto su 45 posti di lavoro a tempo pieno.

(Keystone-ATS) La decisione, anticipata dai media ieri, è stata oggi confermata dall’azienda, che ha annunciato la volontà di concentrarsi esclusivamente sul commercio online. Il processo di chiusura dei punti vendita fisici si concluderà entro la primavera del 2027.

Alla base del riorientamento vi è un problema strutturale: il rapporto tra costi e ricavi nella vendita al dettaglio tradizionale non viene più ritenuto sostenibile. Non è più possibile mantenere a lungo termine lo squilibrio tra spese e entrate, si legge in un comunicato. Pesa il cambiamento delle abitudini di acquisto della clientela, che predilige sempre più lo shopping online per i prodotti di cartoleria e ufficio.

Le saracinesche si abbasseranno in modo graduale. Il primo negozio a chiudere sarà quello di San Gallo nel giugno 2026, mentre l’ultimo, a Ginevra, cesserà l’attività nell’aprile 2027. Alcune filiali hanno già terminato la loro esistenza: a fine gennaio e febbraio 2026 hanno chiuso i battenti i punti vendita di Berna, Winterthur (ZH) e Suhr (AG). Complessivamente l’impresa ha in organico circa 500 dipendenti.