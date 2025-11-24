Oim, 568 morti nel Mediterraneo centrale da inizio anno

Keystone-SDA

almeno 619 persone sono morte e 619 risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno al 22 novembre. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X.

(Keystone-ATS) Nello stesso periodo, precisa l’agenzia dell’Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 25.231, di cui 21.902 uomini, 2.191 donne, 930 minori e 208 di cui non si conoscono i dati di genere.