Oltre 48mila persone hanno ad oggi reso omaggio al Papa

Keystone-SDA

Dalle 11.00 di ieri alle 8.30 di questa mattina, 48'600 persone hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Nella notte, dalle 24.00 alle 5.30, lo hanno salutato in 13mila. Lo rendono noto i media vaticani.

(Keystone-ATS) Intanto con l’arrivo questa mattina, via Parigi, del cardinale elettore della Costa d’Avorio, Jean-Pierre Kutwa, arcivescovo emerito di Abidjan, entra nel vivo, all’aeroporto di Fiumicino, la serie di approdi dei porporati, elettori e non, provenienti da ogni parte del mondo, che si stanno riunendo in Vaticano via via per la celebrazione delle esequie di Papa Francesco e lo svolgimento delle Congregazioni generali, in preparazione al Conclave per l’elezione del successore di Bergoglio.

In giornata dovrebbe arrivare anche il cardinale elettore della Malesia, Sebastian Francis, Vescovo di Penang.

Al Conclave prenderanno parte i 133 cardinali elettori che non abbiano ancora compiuto ottant’anni.