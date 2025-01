Oltre 80 associazioni francesi lasciano X, “grave pericolo”

Keystone-SDA

Oltre 80 associazioni francesi, tra cui La Ligue des droits de l'Homme, France Terre d'asile e Emmaüs France, annunciano l'uscita da X, il social network di proprietà del miliardario Elon Musk, divenuto a loro avviso "un grave pericolo".

1 minuto

(Keystone-ATS) “Lasciando X, siamo del tutto consapevoli di privarci di un canale di comunicazione per mettere in luce le nostre azioni, le nostre lotte, interrogare, sensibilizzare”, scrivono le 87 ONG e associazioni in un intervento pubblicato sul quotidiano Le Monde.

“Ma questo strumento che ai suoi inizi poteva venire usato come un nuovo spazio di libertà d’espressione, è diventato un grave pericolo per quest’ultima e per il rispetto della dignità delle persone”, si prosegue nel testo firmato da associazioni come La Cimade, France Nature Environnement, Greenpeace France o APF France Handicap. Per loro, il rischio principale di X è “l’assenza di moderazione e i parametri degli algoritmi”, che “favoriscono il proliferare di contenuti di odio e la diffusione di teorie complottiste e di scetticismo climatico”.