Oltre un milione di case senza elettricità a Kiev e aree vicine

Keystone-SDA

Oltre un milione di case sono rimaste senza elettricità nella capitale ucraina, Kiev, e nelle aree circostanti dopo i nuovi massicci raid aerei russi. Lo ha riferito la compagnia energetica Dtek.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Il primo raid ha lasciato senza elettricità oltre 700’000 clienti questa mattina, e altri 400’000 sono rimasti senza elettricità nella regione circostante la capitale”, ha precisato Dtek su Telegram, aggiungendo che sta lavorando per ripristinare l’energia.